Духовный советник Трампа посетит Украину

Духовный советник Трампа Бернс объявил о своем визите на Украину
Richard Drew/AP

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс посетит Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Покидаем Южную Корею и направляемся на Украину», — написал пастор.

Бернс уже посещал Киев — в марте этого года. Тогда советник Трампа прибыл в украинскую столицу по личному приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Он должен был помочь украинским властям объяснить Белому дому свою позицию по урегулированию российско-украинского конфликта.

Марк Бернс родился в 1979 году. Он является евангелическим священнослужителем (протестант), лидером религиозной организации «Центра хвалы и поклонения «Жатва» (Harvest Praise & Worship Center) в штате Южная Каролина. В 2016 году американский журнал Time назвал его главным пастором Дональда Трампа, отметив его огромное влияние на первую президентскую кампанию республиканца.

Ранее Зеленский заявил, что не подарит территории России.

Все новости на тему:
Новости Украины
