Духовный советник Трампа посетит Украину

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс посетит Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Покидаем Южную Корею и направляемся на Украину», — написал пастор.

Бернс уже посещал Киев — в марте этого года. Тогда советник Трампа прибыл в украинскую столицу по личному приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Он должен был помочь украинским властям объяснить Белому дому свою позицию по урегулированию российско-украинского конфликта.

Марк Бернс родился в 1979 году. Он является евангелическим священнослужителем (протестант), лидером религиозной организации «Центра хвалы и поклонения «Жатва» (Harvest Praise & Worship Center) в штате Южная Каролина. В 2016 году американский журнал Time назвал его главным пастором Дональда Трампа, отметив его огромное влияние на первую президентскую кампанию республиканца.

Ранее Зеленский заявил, что не подарит территории России.