Раскрыта причина визита личного советника Трампа в Киев

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл в Киев 31 марта. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Асмана, Бернс прибыл в Киев по его личному приглашению. Он выразил надежду, что духовный советник Трампа поможет украинским властям объяснить Белому дому свою позицию по урегулированию конфликта с Россией.

«В религиозных и политических кругах США известен как фигура, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки. (...) Пастор Бернс — человек, способный быть услышанным там, где принимаются важные решения», — написал Моше Асман.

Марк Бернс является священнослужителем в штате Южная Каролина. В 2016 году американский журнал Time назвал его главным пастором Дональда Трампа, отметив его огромное влияние на первую президентскую кампанию республиканца.

До этого Дональд Трамп сообщил, что установил срок, до которого Россия и Украина должны договориться о прекращении огня. Глава США остался недоволен словами президента РФ Владимира Путина об отсутствии доверия к Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что России придется заключить сделку, нравится ей лидер Украины или нет. Трамп добавил, что несмотря на ненависть друг к другу, Путину и Зеленскому необходимо преодолеть все разногласия ради мира.

Ранее Трамп пригрозил России за возможный срыв переговоров по Украине.