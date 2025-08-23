Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова помог ему в России

Президент Финляндии Александр Стубб вспомнил, что в прошлом при поездке в РФ его спасло от неприятностей наличие номера министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Слова Стубба приводит телекомпания Yle.

Глава государства рассказал о случае, когда он был главой МИД Финляндии и возвращался из поездки в Сибирь. У Стубба не оказалось с собой необходимых документов и решили задержать самолет до выяснения обстоятельств.

«Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — отметил он.

До этого глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми высказал мнение, что разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в наибольшей степени ударил по компаниям из Финляндии.

Ромакканиеми подчеркнул, что сотрудничество двух соседних стран до начала боевых действий на Украине было взаимовыгодным. Он добавил, что обеим странам выгодно восстановить экономические отношения.

По мнению Ромакканиеми, завершение конфликта на Украине на справедливых условиях может привлечь дополнительные инвестиции от российских партнеров в Финляндию и стать «хорошей новостью для страны». До введения масштабных санкций финские экспортеры во многом зависели от рынка РФ.

Ранее Лавров обвинил Финляндию в нарушении договора о вечном нейтралитете.