Глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми высказал мнение, что разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в наибольшей степени ударил по компаниям из Финляндии. Его слова приводятся на сайте организации.

По мнению Ромакканиеми, завершение конфликта на Украине на справедливых условиях может привлечь дополнительные инвестиции от российских партнеров в Финляндию и стать «хорошей новостью для страны». До введения масштабных санкций финские экспортеры во многом зависели от рынка РФ.

Ромакканиеми подчеркнул, что сотрудничество двух соседних стран до начала боевых действий на Украине было взаимовыгодным. Он добавил, что обеим странам выгодно восстановить экономические отношения.

«Мир — это не только вопрос морали и политики безопасности, но и экономический вопрос», — отметил глава ТПП.

19 августа министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Финляндии Александр Стубб подписывал договор о вечном нейтралитете, однако вступил в НАТО. Дипломат отметил, что долгие годы после Второй мировой войны страна «наслаждалась условиями экономического роста за счет поставок российских энергоносителей», а также с помощью сотрудничества с СССР.

