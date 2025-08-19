На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обвинил Финляндию в нарушении договора о вечном нейтралитете

Лавров: Финляндия подписывала договор о нейтралитете, но вступила в НАТО
true
true
true
close
Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что президент Финляндии Александр Стубб подписывал договор о вечном нейтралитете, однако вступил в НАТО.

«Они [руководители соглашения] поддерживают договор, в котором было сказано о вечном нейтрале, о том, что никто — ни Советский Союз, ни Финляндия — никогда не будут вступать в структуру, направленную против другой договаривающей стороны», — заявил он.

По словам главы МИД, позже Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который считает Россию врагом. Лавров добавил, что долгие годы после Второй мировой войны страна «наслаждалась условиями экономического роста за счет поставок российских энергоносителей», а также с помощью сотрудничества с СССР.

Министр подчеркнул, что блага, которые Финляндия получала, «были просто выкинуты в мусорную яму».

До этого Лавров, комментируя слова Стубба, заявил, что территориальные изменения нередко в истории становились и становятся частью процесса по достижению договоренностей.

18 августа на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме лидер Финляндии выразил уверенность, что конфликт на Украине будет разрешен подобно тому, как это произошло в 1944 году для Финляндии.

Ранее Трамп посмеялся над отсутствием выборов на Украине.

