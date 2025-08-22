СМИ: Трамп начал искать «новые ответы» в решении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп находится в тупике по решению конфликта на Украине, Вашингтон «ищет новые ответы». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Как усилия Трампа по достижению мира на Украине зашли в тупик за четыре дня. Недавний оптимизм угас, и Трамп ищет новые ответы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на момент пятницы 22 августа американские и европейские официальные лица все еще ведут переговоры о составе миротворческих сил в рамках гарантий безопасности Украине.

Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО.

