В Госдуме считают, что США не нужна война с Венесуэлой

США долгое время стараются расшатать властную вертикаль в Венесуэле, но полноценная война президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не нужна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Венесуэла — дружественная нам страна, и напряжение, создаваемое вокруг нее Соединенными Штатами, явно не идет на пользу безопасности в регионе. Вашингтон уже долгое время старается расшатать властную вертикаль в Каракасе, но у него все никак не получается. У [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро весьма впечатляющая поддержка среди населения, в отличие от американских кандидатов, которых из США поставляют в страну к каждым президентским выборам, как на конвейере. Уверен, что Венесуэла в состоянии самостоятельно отстоять собственный суверенитет, если дело дойдет до боевых действий. Но ведь и Соединенные Штаты пока только грозно размахивают руками, отправляют флот и воинский контингент. А потом — якобы, из-за шторма — корабли отзывают обратно, очевидно, понимая, что это может перерасти в полноценную войну, которая Трампу сейчас вовсе не нужна», — сказал Журавлев.

22 августа Мадуро объявил о проведении переписи и мобилизации в рядах Боливарианской национальной милиции на фоне угроз со стороны США.

До этого генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что министерство юстиции и Госдепартамент страны повысили до $50 млн вознаграждение за информацию, способствующую задержанию Мадуро. По версии минюста США, Мадуро обвиняется в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» и наркоторговле. Вашингтон считает его «угрозой национальной безопасности».

Ранее США арестовали два самолета президента Венесуэлы Мадуро.