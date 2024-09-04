Арестован еще один самолет правительства Венесуэлы

Второй самолет правительства Венесуэлы задержан в Доминикане, воздушному судну запрещено покидать республику. Об этом сообщило доминиканское издание Diario Libre.

Сообщается, что самолет был задержан по просьбе властей Соединенных Штатов. Воздушное судно находится в международном аэропорту, ему запрещено двигаться без разрешения суда.

2 сентября США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

После этого министр коммуникаций, культуры и туризма Венесуэлы Фредди Няньес обвинил США в пиратстве. В опубликованном министром заявлении правительства страны говорится, что США неоднократно использовали свое положение для давления на более мелкие страны.

Ранее Ким Дотком предложил Мадуро российскую альтернативу конфискованному США самолету.