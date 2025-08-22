На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Словакии назвал атаку ВСУ на «Дружбу» угрозой энергобезопасности

Глава МИД Бланар: удары Киева по «Дружбе» угрожают энергобезопасности Словакии
Reuters

Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» несут в себе угрозу энергетической безопасности Словакии, что неприемлемо. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, пишет РИА Новости.

«Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой», — сказал он.

Министр добавил, что подобные действия киевских властей оказывают существенное влияние на поставки российской нефти в Словакию.

В ночь на 22 августа нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, инцидент произошел на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию приостановили. Он напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени.

По мнению Сийярто, таким образом Киев пытается втянуть Будапешт в военный конфликт. При этом он подчеркнул, что «это не сработает».

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что новая атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» является очередной провокацией Киева, который стремится сорвать подготовку мирного соглашения. Он отметил, что сегодняшние действия украинской стороны непредсказуемы и выглядят странно на фоне обещаний Киева.

Ранее в МИД Венгрии ответили на издевательский комментарий Киева о поставках нефти.

