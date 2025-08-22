Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от нейтральных гарантов безопасности Украины и намерение пустить в страну только западноевропейских миротворцев ставит под сомнение желание Киева решить конфликт. Об этом ТАСС заявил вице-президент Китайского института современных международных отношений Ван Цзайбан.

«Оно (заявление украинского лидера – «Газета.Ru») лишь говорит о том, что Зеленский не хочет немедленно прекратить войну, подписать мирный договор и установить прочный мир», — подчеркнул он, назвав заявление «забавным».

По мнению Вана Цзайбана, Россия, скорее всего, отклонит такие гарантии безопасности, которые предполагают участие только западных войск в обеспечении гарантий безопасности.

Гарантии безопасности, обеспеченные только странами НАТО, создадут основу для будущего «военного ответа» Киева, считает китайский эксперт.

Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО.

