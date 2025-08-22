В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков

Госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.

«Растущее число иностранных водителей, управляющих большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев и подрывает средства к существованию американских дальнобойщиков», — написал Рубио.

В августе сообщалось, что для получения въездных виз в США некоторым категориям иностранцев понадобятся дополнительные $15 тыс.

Залог будет полностью возвращаться после своевременного выезда иностранца из США. В зависимости от конкретных обстоятельств сумма залога составит $5 тыс., $10 тыс. и $15 тыс.

В июне стало известно, что власти США намерены возобновить выдачу студенческих виз, но теперь желающие ее получить должны предоставить доступ к профилю в социальных сетях для проверки госорганами.

Ранее в России вырос спрос на визы США.