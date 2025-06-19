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США ввели новое условие для выдачи студенческих виз

США будут выдавать студенческие визы при условии доступа к соцсетям
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Depositphotos

Власти США намерены возобновить выдачу студенческих виз, но теперь желающие ее получить должны предоставить доступ к профилю в социальных сетях для проверки госорганами. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Госдепа.

В ведомстве подчеркнули, что виза США — это привилегия, а не право.

«Мы используем всю доступную информацию при проверке документов на получение виз, чтобы выявить заявителей, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, в том числе тех, кто представляет угрозу национальной безопасности США», — сказано в заявлении.

Власти уточнили, что в целях облегчения проверки желающим получить неиммиграционные визы — поступающим в учебные заведения, участвующим в программах обмена — будет предписано сделать публичными все аккаунты в соцсетях.

Американские зарубежные представительства вскоре начнут принимать заявки, поэтому в ведомстве рекомендовали следить за соответствующими сайтами.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет отзывать визы студентов из Китая, в том числе тех, кто связан с Компартией КНР и обучается на критически важных специальностях.

Ранее в посольстве США предостерегли армянок от «родового туризма».

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