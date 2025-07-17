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В России вырос спрос на визы США

«Ъ»: спрос россиян на визы ЕС снизился, а на визы США вырос
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В первом полугодии спрос российских туристов на визы Европейского союза (ЕС) снизился, рост запросов составил 3% против 16% годом ранее. Спрос на визы США вырос на 20–46%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Continent Express.

Отмечается, что спрос россиян на визы ЕС замедлился из-за дефицита мест для записи, долгих сроков рассмотрения и ужесточения требований. Основной поток упал на Италию, Францию и Испанию — они обрабатывают 59% заявок.

В то же время спрос на визы США за год вырос на 20–46%.

Однако у россиян основными странами для подачи заявок остаются Казахстан, Киргизия, Сербия и Узбекистан.

До этого Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала список главных причин отказов в визах стран Шенгенского соглашения для россиян. Среди ключевых причин отказа: предоставление поддельных документов (справки о доходах, выписки Пенсионного фонда), неподтвержденные брони авиабилетов и отелей, несоответствие доходов и крупных сумм на счетах, а также нарушение правил использования предыдущих виз.

В апреле сообщалось, что интерес россиян к оформлению деловых и туристических виз в страны — члены Европейского союза с начала весны вырос на 10–20% год к году.

Ранее Франция ужесточила правила въезда в страну россиянам.

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