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Для посещения США могут понадобиться дополнительные $15 тысяч

В США для получения деловых и туристических виз вводят залог в $15 тысяч
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wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Для получения въездных виз в США некоторым категориям иностранцев понадобятся дополнительные $15 тыс. Об этом сообщается в уведомлении Госдепартамента, размещенном в базе данных Федерального реестра Соединенных Штатов.

Американские власти запускают пилотную программу выдачи американских въездных виз иностранцам под денежный залог в сумме до $15 тыс. Действие этой программы распространяется на выдачу только деловых и туристических виз (категорий B-1 и B-2) и на граждан тех стран, которые массово нарушают разрешенные сроки пребывания в США. Кроме того, денежный залог будет применяться, когда желающие въехать в страну по деловым или туристическим визам предоставят американским консульствам недостаточный объем информации о себе.

Залог будет полностью возвращаться после своевременного выезда иностранца из США. В зависимости от конкретных обстоятельств сумма залога составит $5 тыс., $10 тыс. и $15 тыс.

Программа будет осуществляться в течение года после официального опубликования, которое состоится в ближайшие дни.

12 июля сообщалось, что МИД Киргизии выразил послу США обеспокоенность из-за новых визовых ограничений.

Ранее в России вырос спрос на визы США.

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