В Госдуме ответили на идеи Киева о заморозке конфликта и о дальнобойных ракетах

России не следует обращать внимание на противоречивые сигналы, поступающие из Киева, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Соболев, комментируя готовность украинских властей к заморозке конфликта по линии фронта. По его мнению, киевский режим всеми способами демонстрирует, что заинтересован лишь в продолжении войны. Москва же в этих условиях должна реализовывать поставленные в рамках СВО задачи, уверен депутат.

По словам Михаила Подоляка, советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, Киев готов к заморозке, но одновременно ждет от Запада дальнобойное вооружение, способное поражать цели на европейской части России.

«Реагировать на все это надо так, как сейчас мы и реагируем, — считает Соболев. — Для Зеленского важно, чтобы война продолжалась. И для Европы важно, чтобы Украина была втянута в конфликт с Россией. Поэтому нет смысла обращать внимание на эти заявления, к чему они готовы, что хотят разместить. Наша задача — достигнуть целей СВО, все, другой задачи быть не может».

Что касается дипломатических усилий, то, по мнению депутата, забрасывать эту работу, конечно, не стоит.

«В любом случае нельзя допустить, чтобы кто-то сказал, мол, Россия отказывается от переговоров. Вопрос в условиях. Звучали же предложения о перемирии на месяц и так далее. Но было понятно, что итогом такой передышки стала бы перегруппировка частей ВСУ, их доукомплектование и прочее», — подчеркнул Соболев.

Он напомнил: Зеленский заинтересован в конфликте, поскольку полное урегулирование будет означать для него по меньшей мере потерю власти.

«И это в лучшем случае. Вообще его следовало бы судить, как нацистских преступников в 1945 году, за то, сколько бед он принес и украинскому народу, и российскому», — заключил депутат.

Подоляк дал обширное интервью итальянскому изданию La Repubblica. В ходе разговора он заявил о предварительной готовности Киева заморозить конфликт по линии фронта, но с условием: чтобы подконтрольные России территории де-юре оставались украинскими. Много говорил советник о дальнейшем укреплении украинской армии, и за счет дальнобойного оружия, и путем ввода иностранных контингентов.

