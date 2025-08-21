На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейские почтовые операторы приостановят прием посылок в США

Почтовые операторы Европы приостановят прием посылок в США из-за пошлин Трампа
Кирилл Брага/РИА Новости

Почтовые операторы Норвегии, Швеции и Бельгии временно приостанавливают прием посылок, предназначенных для отправки в Соединенные Штаты. Об этом пишет «Интерфакс».

Данное решение вступит в силу с 23 августа и будет действовать до тех пор, пока не будет внесена ясность в ситуацию с таможенными пошлинами, применимыми к подобным отправлениям.

Согласно сообщениям, опубликованным компаниями Posten Bring, PostNord и bpost, данное решение было принято в связи с отменой в США льготного режима, предусматривавшего освобождение от уплаты таможенных сборов посылок с товарами, стоимость которых не превышала $800.

Новые правила, вступающие в силу 29 августа, предусматривают обязательную уплату отправителями таможенных пошлин до момента доставки посылки на территорию Соединенных Штатов.

«Детали этого процесса пока не разъяснены таможенными органами США, а системные решения, которые могли бы использовать почтовые компании, еще не разработаны», — говорится в уведомлении норвежской Posten Bring.

Ранее в США предрекли трудности для американского малого бизнеса из-за пошлин Трампа.

