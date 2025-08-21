На торгпредство РФ в Швеции сбросили краску

Посольство РФ: на торгпредство РФ в Швеции вновь сбросили краску с дрона

Торговое представительство России в Швеции в третий раз подверглось нападению с использованием дрона, с него сбросили пакет с краской. Об этом сообщили в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что расследования данных инцидентов шведской полицией не дали никаких результатов. В дипмиссии выразили недовольство столь пренебрежительным отношениям к российским учреждениям, а также соблюдению местного законодательства.

В прошлый раз краску с беспилотника на торгпредство скинули 5 июля. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после данного инцидента посол Швеции в РФ будет вызван в Министерство иностранных дел России.

Ранее дроны пытались атаковать школу при посольстве России Швеции.