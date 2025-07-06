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Захарова рассказала об ответе РФ на нападение дрона на торгпредство в Швеции

Захарова: посол Швеции в РФ будет вызван из-за сброса краски на торгпредство
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Посол Швеции в РФ будет вызван в Министерство иностранных дел России из-за сброса краски на российское торговое представительство в Стокгольме. Об этом рассказала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Пакет с красящим веществом в очередной раз был сброшен на дипломатический объект с беспилотника 5 июля.

17 июня также сообщалось о совершении акта вандализма в отношении Торгового представительства России в Швеции. Пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с краской непосредственно перед главным входом в здание.

В посольстве подчеркнули, что атака стала продолжением серии подобных атак, которые недавно были совершены против российского представительства в Швеции. В результате под угрозой оказалась безопасность его сотрудников, а его имущество было повреждено.

Ранее в генконсульстве РФ в Марселе назвали ответственных за нападение на дипмиссию.

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