Дроны пытались атаковать школу при посольстве России Швеции

Территория рядом со школой при посольстве России Швеции стала целью атак дронов

Опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам, использовались для сброса краски с беспилотников на посольство России в Швеции, территория рядом со школой при посольстве стала целью одной из атак дронов. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.

«15 апреля помимо собственно территории посольства целью атаки стала территория рядом с жилым домом и школой дипмиссии», — заявили в диппредставительстве России.

25 мая неизвестные сбросили на здание посольства России в Швеции с помощью дрона емкость с краской. По данным дипмиссии, оператором беспилотника была использована стеклянная емкость, которая могла нанести тяжелые увечья людям. В диппредставительстве отметили, что неоднократно обращались в МИД Швеции для урегулирования ситуации, однако результатов это не принесло.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на российскую дипмиссию.

В апреле посольство России в Швеции подверглось еще одному акту вандализма. По данным диппредставительства, на асфальт перед центральным входом в служебное здание, а также перед жилым комплексом на ее территории были сброшены емкости с краской.

Ранее суд вынес приговор по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.