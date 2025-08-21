На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил заявление посла Украины в Польше об умении «убивать русских»

Политолог Мезюхо назвал нацистским заявление Боднара о ценности Украины для НАТО
ukrinform.ru

Политолог Иван Мезюхо в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского посла в Польше Василия Боднара об умении вооруженных сил его страны «убивать русских».

«Украинский посол в Польше ведет себя как нацист, не скрывающий своего нацизма. Но самое интересное в этом кейсе заключается в том, что журналисты не одернули Василия Боднара, не сделали ему замечания на тему недопустимости подобных высказываний», — сказал Мезюхо.

С другой стороны, украинская дипломатия давно деградировала, считает эксперт. Он напомнил, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца «ливерной колбасой», и это ему сошло с рук.

19 августа Боднар заявил, что ценность Киева для НАТО в умении «убивать русских», которого «пока нет» у членов Североатлантического альянса.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев говорил, что членство в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для страны, поскольку это предусматривает реализацию 5-й статьи о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов альянса.

Ранее Зеленский сообщил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.

