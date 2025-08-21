На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкий политик: Трамп показал Европе ее реальное место в мировой политике

Политик Петерсен: Трамп показал, что Европа в мировой политике ничего не решает
The White House

Президент США Дональд Трамп открыто указал Европе ее реальное место в мировой политике, дав понять, что Брюссель ничего не решает. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказала немецкий политик, экс-депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен. По ее словам, американский лидер демонстративно отказался от привычных европейцам «политических игр» и обозначил границы реальной дипломатии.

«Он не желает играть в эти политические игры в вопросах Украины и создавать видимость чего-то. Он ясно обозначил, что, мол, вы ничего не решаете — решаем я и Владимир Владимирович Путин. И тем самым, как бы это грустно сейчас ни было, он показал всему миру, между какими сторонами этот конфликт вообще завязался», — сказала Петерсен.

Украина же в этой игре является «не просто пешкой, а фигурой, от которой уже хочется избавиться», добавила она.

Встреча Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских политиков прошла 18 августа в Белом доме. В Вашингтон прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Финляндии Александр Стубб.

Ранее в Совфеде раскрыли отношение Трампа к идее Стармера и Макрона по войскам на Украине.

