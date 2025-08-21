На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде предложили присоединить контролируемые Киевом районы Донбасса к другим областям

Скороход: нужно причислить подконтрольные Киеву части Донбасса к другим областям
close
РИА «Новости»

В Верховную раду Украины внесен законопроект о присоединении подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской народных республик к соседним Харьковской и Днепропетровской областям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Анна Скороход.

Она подчеркнула, что такое изменение административно-территориального устройства является едва ли не единственным шансом сохранить эти земли под властью Украины. Скороход уточнила, что законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

19 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не исключил возможность обмена территориями, но указал на конституционные барьеры своей страны.

17 августа спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что власти Соединенных Штатов не навязывают украинской стороне решения по возможным территориальным уступкам.

Ранее на Украине заявили о готовности России к обмену территориями.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами