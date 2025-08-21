В Раде предложили присоединить контролируемые Киевом районы Донбасса к другим областям

В Верховную раду Украины внесен законопроект о присоединении подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской народных республик к соседним Харьковской и Днепропетровской областям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Анна Скороход.

Она подчеркнула, что такое изменение административно-территориального устройства является едва ли не единственным шансом сохранить эти земли под властью Украины. Скороход уточнила, что законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

19 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не исключил возможность обмена территориями, но указал на конституционные барьеры своей страны.

17 августа спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что власти Соединенных Штатов не навязывают украинской стороне решения по возможным территориальным уступкам.

Ранее на Украине заявили о готовности России к обмену территориями.