В офисе Зеленского назвали условие для обсуждения мирного урегулирования

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил в эфире телеканала Рада, что власти страны не видят смысла в обсуждении любых вопросов мира с Россией до определения гарантий безопасности.

«Без гарантий безопасности, без четкого понимания Украиной и нашими партнерами в Европе и США, что это за гарантии для Украины и всего европейского континента, нет смысла говорить про другие вопросы в рамках того переговорного процесса по установлению устойчивого мира, про который все говорят», — сказал Жовква.

По мнению замглавы офиса украинского лидера, гарантии Украине должны быть как военными, так и политическими. Это касается сохранения нынешней численности армии и вступления страны в Евросоюз. При этом он не уточнил, планирует ли Киев разместить на своей территории европейские военные контингенты.

20 августа глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне по итогам конференции блока заявил что начальники генштабов альянса подтвердили «поддержку Украины», но не объявили никаких конкретных решений по гарантиям безопасности для нее.

