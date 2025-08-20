На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского назвали условие для обсуждения мирного урегулирования

Жовква: Киев не видит смысла обсуждать мир до формирования гарантий безопасности
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил в эфире телеканала Рада, что власти страны не видят смысла в обсуждении любых вопросов мира с Россией до определения гарантий безопасности.

«Без гарантий безопасности, без четкого понимания Украиной и нашими партнерами в Европе и США, что это за гарантии для Украины и всего европейского континента, нет смысла говорить про другие вопросы в рамках того переговорного процесса по установлению устойчивого мира, про который все говорят», — сказал Жовква.

По мнению замглавы офиса украинского лидера, гарантии Украине должны быть как военными, так и политическими. Это касается сохранения нынешней численности армии и вступления страны в Евросоюз. При этом он не уточнил, планирует ли Киев разместить на своей территории европейские военные контингенты.

20 августа глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне по итогам конференции блока заявил что начальники генштабов альянса подтвердили «поддержку Украины», но не объявили никаких конкретных решений по гарантиям безопасности для нее.

Ранее в России назвали лучшую гарантию безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами