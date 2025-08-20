На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министры обороны НАТО не объявили решений по Украине

ТАСС: главы генштабов НАТО подтвердили поддержку Украины, но не объявили решений
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Начальники генштабов (НГШ) НАТО подтвердили «поддержку Украины», но не объявили никаких конкретных решений по гарантиям безопасности для Киева. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне по итогам конференции блока.

«Отличная прямая дискуссия между НГШ НАТО. По Украине мы подтвердили свою поддержку», — заявил он.

По словам Драгоне, приоритетом должно быть установление прочного и справедливого мира на Украине. Он добавил, что главы Минобороны НАТО мысленно находятся вместе с «украинскими братьями и сестрами по оружию».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что численность контингента Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет определена НАТО и Евросоюзом. Источник отметил, что в ЕС хотят сделать из Украины оборонительную фигуру и уже сейчас указывают Киеву, какие действия необходимо предпринять.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины.

Ранее в США признали, что отказались предотвращать конфликт на Украине в 2021 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами