В Финляндии предложили США представить потерю пяти штатов

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с NBC News предложили американцам представить, что они потеряли несколько крупных штатов, чтобы лучше понять ситуацию на Украине.

По мнению политика, территориальные требования Москвы к Киеву равносильны тому, как если бы США отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, «а потом приблизились к Мэриленду».

18 августа Стубб присутствовал на встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, генеральным секретарем НАТО и группой лидеров стран Европейского Союза.

19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что европейские лидеры на прошедшей встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом и европейцами сразу не отверг возможность территориальных уступок и допустил возможность «пропорциональных обменов».

Ранее Трамп оценил перспективы возвращения Крыма Украине и ее членства в НАТО.