В США рассказали о первом этапе предоставления гарантий безопасности Украине

На первом этапе предоставления Украине гарантий безопасности иностранные военные силы будут «обучать и подкреплять» ВСУ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, в рамках разрабатываемого пакета мер на первом этапе будет оказана помощь украинским военным в обучении и подкреплении», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вооруженные силы иностранных государств в рамках гарантий безопасности будут поддерживаться «многонациональной группой», состоящей в основном из европейских войск. Великобритания и Франция готовы направить «сотни своих солдат», которые будут размещены в Украине, вдали от линии фронта, пишет агентство.

Следующая часть плана предусматривает поддержку со стороны США, которая будет способствовать обмену разведданными, наблюдению за границами, поставкам оружия и средств ПВО.

До этого депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес заявлял, что Европа не сможет разместить часть своих вооруженных сил на Украине, поскольку такой шаг осуществим только по линии ООН.

Ранее Politico заявило о сложностях при возможной отправке войск ЕС на Украину.