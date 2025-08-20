На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе объяснили, почему не смогут отправить войска на Украину

Депутат ЕП Кеннес: размещение войск ЕС на Украине возможно только по линии ООН
French Army/AP

Европа не сможет разместить часть своих вооруженных сил на Украине, поскольку такой шаг осуществим только по линии ООН. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

«Любое вмешательство или размещение миротворческих сил возможно только по линии ООН», — подчеркнул он.

По словам Кеннеса, размещение войск стран Европы на Украине по итогам урегулирования конфликта не произойдет. Чиновник отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «уже решили этот вопрос».

Bloomberg сообщил, что около 10 стран заявили о своей готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий. Военный контингент, как утверждают источники, поможет ВСУ в «обучении и подкреплении», однако будет дислоцирован вдали от линии фронта. Европейцы надеются, что поддержку окажет Вашингтон — как минимум будет предоставлять разведданные и военную технику. В Белом доме уже заявили, что готовы помочь в координации, но исключили отправку своих сил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Politico заявило о сложностях при возможной отправке войск ЕС на Украину.

Встреча Трампа и Зеленского
