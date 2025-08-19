На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии предложили площадку для переговоров Путина и Зеленского

Эйсмонт: Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Власти Белоруссии готовы организовать площадку для переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы», — заявила она.

По словам Эйсмонт, белорусская сторона готова провести все на высшем уровне, однако данную тему президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом во время телефонных переговоров.

15 августа Лукашенко обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре с представителем президента США Джоном Коулом. Стороны обсудили отношения между США и Белоруссией в рамках возможного взаимодействия, а также позицию по вопросу конфликта на Украине.

Позже в разговоре с Путиным белорусский лидер приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и рассказал о прошедшем недавно телефонном разговоре с главой Белого дома.

Ранее Трамп выразил благодарность Лукашенко и попросил освободить заключенных.

