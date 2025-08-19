В США рассказали о «красных линиях» в вопросе отправки войск на Украину

Politico: у США нет «красных линий» в вопросе дислокации своих войск на Украине

У США нет «красных линий» в вопросе дислокации американских военных на территории Украины в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо.

«Я не думаю, что есть красные линии. <…> Так что, я думаю, это еще предстоит выяснить», — сказал чиновник.

Собеседник издания добавил, что президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы европейцы активизировались. При этом источник не исключил, что американский лидер может согласиться на участие Соединенных штатов в миротворческих миссиях в течение какого-то периода времени.

При этом, как уточнил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер 18 августа, гарантии безопасности Украины со стороны США необязательно означают размещение на ее территориях американский военных. По его словам, речь может идти о командовании и управлении войсками. Постпред подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе остается за Трампом.

Также Мэтью Уитэкер заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, она же должна заплатить за них.

Ранее в Германии выступили против размещения военных на Украине.