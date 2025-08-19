Трамп оценил перспективы возвращения Крыма Украине и ее членства в НАТО

Трамп: возвращение Крыма Украине и вступление ее в НАТО невозможно

Возвращение Крыма Украине невозможно так же, как и ее вступление в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Обе эти вещи невозможны», — заявил глава Белого дома.

18 августа Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме напомнил позицию России по поводу вступления Украины в НАТО. По словам американского лидера, «еще задолго до президента РФ Владимира Путина» звучало заявление, что Россия никогда не допустит членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В связи с этим Трамп в соцсети Truth Social выражал мнение, что Зеленский может «почти немедленно» завершить украинский конфликт, если откажется от притязаний на Крым и от идеи членства страны в НАТО.

Также, как писало издание Politico со ссылкой на источник, США призывают киевские власти признать контроль России над всем Донбассом. Американские чиновники считают, что Украина должна согласиться на территориальные уступки, поскольку «все равно потеряет территории».

Ранее Зеленский не дал прямого ответа на вопрос о территориальных уступках Украины.