Лавров назвал условие для исчезновения основания признания независимости Украины

Основания признания Украины как независимого государства могут исчезнуть, если она откажется от нейтралитета и внеблокового статуса. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью на канале «Россия 24».

В декларации о национальном суверенитете Украины заявлено о безъядерном, нейтральном, внеблоковом статусе страны. Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства, отметил Лавров.

«Если сейчас режим [президента Украины Владимира] Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают», — сказал глава российского МИД.

18 августа президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой заявил, что Россия в течение долгого времени говорила о недопустимости вступления Украины в НАТО.

Ранее постпред США при НАТО уточнил, что означают гарантии безопасности Украине.