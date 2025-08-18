Зеленский может встретиться с лидерами ЕС перед переговорами с Трампом в Белом доме

CNN: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС перед переговорами с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречи с рядом лидеров Евросоюза (ЕС) в Вашингтоне перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Встреча, как ожидается, пройдет в посольстве Украины в Вашингтоне. Ее планировали в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Телеканал не уточняет, с какими лидерами ЕС может встретиться Зеленский.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским.