В Вашингтоне перекрыли трассы в преддверии встречи Трампа с Зеленским

В центре Вашингтона усилили меры безопасности перед встречей Трампа с Зеленским
Mark Schiefelbein/AP

В центре Вашингтона объявлен режим повышенной готовности в связи с проведением переговоров по Украине. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, на фоне прибытия в столицу США президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров в район Белого дома были направлены сотрудники служб безопасности, некоторые трассы оказались перекрыты полицейскими и грузовыми автомобилями, а на подъезде к Белому дому были установлены дополнительные пункты досмотра.

Журналисты отмечают, что обычно заполненные туристами улицы, примыкающие к резиденции американского президента, сейчас пустуют.

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся лидеры стран ЕС.

Ранее Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий.

