На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий

Макрон: Украина может отказаться от части территорий в рамках мирного договора
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность признания Украиной потери территорий в рамках перемирия или мирного соглашения. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое транслировалось в соцсети Х.

«Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены», — отметил Макрон, добавив, что считает подобный шаг серьезной уступкой.

Политик подчеркнул, что целью встречи «Коалиции желающих», прошедшей 17 августа, было обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые будут вновь обсуждаться 18 августа в Вашингтоне на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Ключевая задача, которую выполнила коалиция, — это определение формата украинской армии, который позволит достичь справедливого и устойчивого мира», — заключил Макрон.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что вопрос о территориях может быть поднят исключительно в рамках трехсторонней встречи с участием лидеров России, Украины и Соединенных Штатов.

Ранее Трамп согласился, что Украина должна уступить часть своей территории России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами