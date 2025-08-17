Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий

Макрон: Украина может отказаться от части территорий в рамках мирного договора

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность признания Украиной потери территорий в рамках перемирия или мирного соглашения. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое транслировалось в соцсети Х.

«Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены», — отметил Макрон, добавив, что считает подобный шаг серьезной уступкой.

Политик подчеркнул, что целью встречи «Коалиции желающих», прошедшей 17 августа, было обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые будут вновь обсуждаться 18 августа в Вашингтоне на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Ключевая задача, которую выполнила коалиция, — это определение формата украинской армии, который позволит достичь справедливого и устойчивого мира», — заключил Макрон.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что вопрос о территориях может быть поднят исключительно в рамках трехсторонней встречи с участием лидеров России, Украины и Соединенных Штатов.

Ранее Трамп согласился, что Украина должна уступить часть своей территории России.