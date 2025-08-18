На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ввести на запрет на телефоны в детских лагерях

Депутат Буцкая предложила запретить телефоны в оздоровительных лагерях
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях. Ее слова приводит ТАСС.

Соответствующее обращение она направила на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В документе говорится, что в адрес Буцкой поступают жалобы от родителей, которые обеспокоены неконтролируемым использованием телефонов несовершеннолетними во время отдыха в лагерях.

Она отметила, что у администрации оздоровительных лагерей нет правовых оснований для введения запрета на использование гаджетов, поскольку действующие ограничения распространяются исключительно на школы.

«Прошу вас направить позицию Министерства просвещения Российской Федерации о необходимости внесения изменений в законодательство для распространения запрета на использование гаджетов в детских лагерях», — говорится в документе.

Парламентарий добавила, что в лагерях должна проводиться воспитательная, образовательная и патриотическая работа, однако она сводится к нулю при использовании гаджетов.

До этого глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России необходимо провести федеральную проверку деятельности детских лагерей и закрыть все учреждения, которые не входят в официальные региональные реестры организаций отдыха детей.

Ранее стало известно, во сколько обходится россиянам подготовка детей к летнему лагерю.

