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В Госдуме призвали закрыть все нелегальные детские лагеря

Слуцкий: следует провести проверку детских лагерей и закрыть все нелегальные
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Yulyazolotko/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо провести федеральную проверку деятельности детских лагерей и закрыть все учреждения, которые не входят в официальные региональные реестры организаций отдыха детей. Об этом ТАСС заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик отметил, что несколько лет назад в некоторых российских регионах произошли трагические случаи в детских лагерях из-за недосмотра и безответственного отношения вожатых. В настоящее время ситуация значительно улучшилась, но деятельность нелегальных лагерей продолжается. Так, в прошлом году власти выявили 10 случаев работы подобных лагерей. Они не проходят аттестацию и не соблюдают необходимые стандарты.

В связи с этим, подчеркнул Слуцкий, депутаты ЛДПР требуют проведения масштабной федеральной проверки и закрытия всех нелегальных лагерей.

26 июля сообщалось, что в Саратовской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ) в детском оздоровительном лагере под Энгельсом.

Ранее стало известно, во сколько обходится россиянам подготовка детей к летнему лагерю.

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