Москалькова анонсировала переговоры с омбудсменом Украины

Москалькова договорилась о встрече с омбудсменом Украины Лубинцом на неделе
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о переговорах на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы договорились с Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы определиться с конкретной датой (возвращения жителей Курской области — прим. ред.)», — заявила она.

До этого российский омбудсмен заявила, что Украина представила России список людей для взаимной репатриации. Она добавила, что РФ готова передать 31 человека. Москалькова отметила, что на территории Украины до сих пор находятся 31 житель Курской области.

12 августа депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный список граждан, привлеченных к уголовной ответственности на Украине по политическим мотивам.

Ранее Москалькова обратилась в ООН из-за приговора Гуцул.

