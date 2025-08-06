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Москалькова обратилась в ООН из-за приговора Гуцул

Москалькова написала обращение к Верховному комиссару ООН из-за дела Гуцул
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, выразив возмущение приговором по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Налицо попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма. <...> В этой связи обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом к защите прав Евгении Гуцул», — заявила Москалькова.

Она назвала приговор суда нарушением закона и отметила «бездушие» инстанции, напомнив, что Гуцул — мать двух маленьких детей.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что парламент Гагаузии оставил Гуцул на должности башкана.

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