CNN: Зеленский и главы Евросоюза в США выступят главным препятствием к миру

Президент Украины Владимир Зеленский и представители стран Евросоюза выступят главными препятствиями к миру на Украине на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

«Отказываясь от быстрого соглашения, которое поддерживает Трамп, <...> Украина и Европа рискуют бросить вызов Белому дому, а не Кремлю, как реальному препятствию на пути к миру», — говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что представители, которые будут присутствовать на переговорах в США, поднимут территориальный вопрос Украины. В публикации подчеркивается, что российская сторона считает подобное обсуждение «победой», однако точные границы и возможные уступки станут понятны позже.

До этого первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что позиция Трампа по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины отвечает международному праву, однако Зеленский не прислушается к ней.

Ранее сенатор Грэм дал совет Трампу, как «принудить» Россию к миру.