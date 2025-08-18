На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор Грэм дал совет Трампу, как «принудить» Россию к миру

Сенатор Грэм призвал Трампа убедить Путина, что США уничтожат экономику России
Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США должны продолжать оказывать экономическое давление на Россию, чтобы принудить ее завершить конфликт на Украине. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Мой совет президенту Трампу и [госсекретарю Марко Рубио] таков: вы должны убедить Путина, что, если эта война не закончится справедливо и честно, а Украина также не пойдет на уступки, мы уничтожим российскую экономику», — сказал Грэм.

По его словам, у Соединенных Штатов якобы есть возможности реализовать угрозы. Необходимо ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы, указал сенатор.

Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти Соединенных Штатов не хотят вводить санкции против России, поскольку это будет означать окончание переговоров по достижению мира на Украине. Он отметил, что рестрикции, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, «не повлияли на ход конфликта».

Ранее в Британии заявили, что Россия «должна получить по носу и потерпеть поражение».

