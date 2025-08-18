В Крыму объяснили, почему Зеленский не станет слушать Трампа

Позиция президента США Дональда Трампа по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины отвечает международному праву, однако глава Украины Владимир Зеленский не прислушается к ней. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков.

«Зеленскому вообще наплевать, по большому счету, не только на полуостров как таковой, но и на Украину в целом. Его не волнует мир... Чем дольше конфликт, тем дольше он будет находиться во главе Украины, у него будут возможности зарабатывать. Поэтому его позиция абсолютно понятная. Он, думаю, не прислушается к призывам Трампа. К сожалению, их не поддержит и Евросоюз», — резюмировал Цеков.

При этом Цеков подчеркнул, что позиция Трампа отвечает международному праву.

«Она верна, в том числе с точки зрения международного права. Потому как в нем есть два, в общем-то, противоречащих друг другу важных положения: право на самоопределение и неприкосновенность границ, но на первом месте стоит самоопределение. Мы, крымчане, реализовали это право в 2014 году, проведя референдум по всем международным нормам, по законам Украины и Крыма», — указал политик.

Цеков уверен, что если сейчас провести голосование о принадлежности полуострова, то поддержка воссоединения с Россией наверняка будет даже выше и без того впечатляющих прошлых показателей. Поэтому несговорчивость Киева, по его мнению, выглядит странной.

«Там что, хотят возвращать Крым вооруженным путем?» — задался он вопросом.

Накануне встречи с Владимиром Зеленским американский лидер заявил, что тот мог бы положить конец конфликту, отказавшись от притязаний на российский регион и от планов по вступлению в НАТО.

«Вспомните, как это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – подчеркнул Трамп.

Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 18 августа. Несколькими днями ранее американский президент провел на Аляске переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе более чем двухчасовой беседы, по признанию сторон, удалось достигнуть прогресса.

Ранее сенатор Грэм дал совет Трампу, как «принудить» Россию к миру.