На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Италии: Путин думает, как представить мировой порядок на 20 лет

Экс-премьер Италии Ренци назвал Путина превосходным переговорщиком
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью газете Corriere della Sera назвал российского президента Владимира Путина «превосходным переговорщиком».

«Россия несет ответственность за агрессию против Украины: в этом нет никаких сомнений. Тем не менее Путин – выдающийся переговорщик. Он вышел из КГБ, он не инфлюенсер, гонящийся за лайками. Он наслаждается красной дорожкой на Аляске, он укрепляет личные отношения с Трампом, но он не летит на Аляску подписывать перемирие: его видение, насколько мне известно, — это новая Ялта (Ялтинское соглашение 1945 года о послевоенном мироустройстве — «Газета.Ru»). Путин думает о том, как представить себе мировой порядок на ближайшие двадцать лет», — сказал бывший глава итальянского правительства.

Он также отметил, что российский президент профессионально ведет переговоры и тщательно выстраивает каждое предложение.

Ренци занимал пост премьер-министра с 2014 по 2016 год. За это время он несколько раз встречался с Путиным.

До этого Трамп заявил, что сообщения о его «крупном поражении» в связи со встречей с Путиным на Аляске — фейк. Он подчеркнул, что российский лидер был бы рад провести встречу где угодно, кроме США, а выбор площадки стал основным предметом разногласий.

Ранее в США заявили о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами