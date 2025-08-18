Экс-премьер Италии: Путин думает, как представить мировой порядок на 20 лет

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью газете Corriere della Sera назвал российского президента Владимира Путина «превосходным переговорщиком».

«Россия несет ответственность за агрессию против Украины: в этом нет никаких сомнений. Тем не менее Путин – выдающийся переговорщик. Он вышел из КГБ, он не инфлюенсер, гонящийся за лайками. Он наслаждается красной дорожкой на Аляске, он укрепляет личные отношения с Трампом, но он не летит на Аляску подписывать перемирие: его видение, насколько мне известно, — это новая Ялта (Ялтинское соглашение 1945 года о послевоенном мироустройстве — «Газета.Ru»). Путин думает о том, как представить себе мировой порядок на ближайшие двадцать лет», — сказал бывший глава итальянского правительства.

Он также отметил, что российский президент профессионально ведет переговоры и тщательно выстраивает каждое предложение.

Ренци занимал пост премьер-министра с 2014 по 2016 год. За это время он несколько раз встречался с Путиным.

До этого Трамп заявил, что сообщения о его «крупном поражении» в связи со встречей с Путиным на Аляске — фейк. Он подчеркнул, что российский лидер был бы рад провести встречу где угодно, кроме США, а выбор площадки стал основным предметом разногласий.

Ранее в США заявили о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом.