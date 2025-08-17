На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф заявил, что Трамп и Зеленский обсудят вопрос территорий

LUDOVIC MARIN/Reuters

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что 18 августа президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят вопрос территорий в украинском конфликте.

«Основной вопрос [для урегулирования украинского конфликта] — это вопрос обмена территориями. <...> Мы намерены обсудить это в понедельник», — заявил он.

Спецпосланник выразил надежду, что американская сторона добьется ясности и все завершиться мирной сделкой «очень скоро».

По его словам, в ходе переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о гарантиях безопасности для Украины, однако теперь все зависит от Киева.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник писала, что Зеленский отказался от условий России по выводу украинской армии со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Россия выдвинула конкретный список требований, включая уход ВСУ с территории Донбасса и признание русского языка официальным на Украине, для завершения СВО. В публикации говорится, что российская сторона исключает временное прекращение огня до полного мирного соглашения, что блокирует одно из ключевых требований президента Украины.

Ранее СМИ назвали причину отказа Зеленского от условий России.

