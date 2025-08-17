На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прилепин оценил опасность Украины для России

Прилепин считает, что Украина опасна для России даже без вступления в НАТО
Сергей Петров/news.ruGlobal Look Press

Подполковник, писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что внеблоковый статус Украины не гарантирует безопасности для России. Об этом он рассказал ТАСС, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев не войдет в НАТО.

По словам Прилепина, нынешняя Украина продолжает обстрелы российских территорий и несет ответственность за гибель мирных жителей как в Донецке, так и в приграничных регионах. Он подчеркнул, что сам факт отсутствия у Киева членства в Североатлантическом альянсе не снижает угрозу.

Прилепин отметил, что во время саммита в Анкоридже президент РФ Владимир Путин и американский лидер обсуждали иные варианты гарантий безопасности для России и Украины. При этом его мнение заключается в том, что слова Трампа об исключении вступления Украины в НАТО были сказаны в большей степени «для публики».

Встреча президентов состоялась 15 августа на военной базе в Анкоридже и продолжалась около трех часов. Переговоры проходили в нескольких форматах — от беседы тет-а-тет в лимузине Трампа до расширенной встречи «три на три». С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Со стороны США участие приняли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Ранее в США призвали поставлять Украине больше оружия после встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
