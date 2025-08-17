На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канцлер Германии Мерц рассказал Зеленскому, как вести себя в Белом доме

Мерц дал Зеленскому советы, как вести себя во время поездки в США
Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому несколько советов, как вести себя во время предстоящего визита в США. Об этом в ходе интервью для телеканала ARD рассказал сам глава немецкого правительства.

По словам политика, несколько недель назад он сам побывал в Вашингтоне и хорошо подготовился к этому визиту. В результате поездка «вполне удалась».

«Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы вести себя при следующем появлении в Белом доме. <...> Мы обсудим это еще раз завтра во второй половине дня, мы обсудим и итоги встречи прошлой ночи (переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа — «Газета. Ru») с так называемой «коалицией желающих», — отметил канцлер после того, как ведущая упомянула «катастрофическую» встречу украинского и американского лидеров в феврале 2025 года.

15 августа на Аляске состоялись очные переговоры Путина и Трампа. По итогам саммита хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины.

Позже корреспондент издания Axios Барак Равид заявил, что Зеленский планирует посетить американскую столицу 18 августа. В том числе глава государства встретится с Трампом.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как Зеленский будет вести себя на встрече с Трампом.

