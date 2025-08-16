На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский потребовал от Трампа ужесточить санкции против России

Зеленский призвал Трампа усилить санкции против России при ряде условий
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Необходимо добиться прочного мира, исключающего возобновление боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после консультаций с Дональдом Трампом и лидерами ЕС, уточнив, что дополнительно скорректировал с европейскими партнерами позиции по ключевым вопросам урегулирования.

Глава государства назвал приоритетами немедленное прекращение огня на земле и в воздухе, освобождение военнопленных и гражданских лиц. Зеленский предупредил: если Россия уклонится от трехсторонних переговоров с участием Украины, альтернативой станет усиление санкций. Он подчеркнул, что территориальные вопросы не решаются без Киева, а ограничительные меры остаются действенным инструментом безопасности.

Похожее заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он отметил, что Лондон введет дополнительные санкции против России, если переговоры по Украине не принесут результата. По его словам, существующие санкции «уже оказали воздействие» на российскую экономику, а поддержка Украины продлится «столько, сколько потребуется».

Ранее Зеленский заявил о подготовке РФ к активизации наступления.

