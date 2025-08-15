На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: США и Европа продолжают торговать с Россией «на миллиарды»

CNN: США и Европа по-прежнему торгуют с Россией на миллиарды долларов
Shutterstock

США и Европа продолжают торговать с Россией на миллиарды долларов, несмотря на санкции и продолжающийся конфликт на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Соединенные Штаты и Европа по-прежнему торгуют с Россией на миллиарды долларов, хотя это составляет лишь малую часть того объема торговли, который был войны», — говорится в сообщении телеканала.

Европейский союз импортировал товаров из России на сумму $41,9 млрд, отмечается в материале.

При этом в прошлом году импорт удобрений в США из России составил более $1 млрд. Отмечается также, что американский импорт палладия из России значительно сократился с 2021 года, однако показывают, что в 2024 году США все еще импортировали этот металл на сумму $878 млн.

До этого CNN сообщал, что новые санкции, которыми президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает России, могут ударить по экономике самих США.

Ранее в США рассказали о возможном сближении Индии с РФ и КНР на фоне санкций США.

