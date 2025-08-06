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В США назвали санкции Трампа против РФ кувалдой для американской экономики

CNN: санкции Трампа против РФ обрушатся кувалдой на США
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Alex Brandon/AP

Новые санкции, которыми президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает России, могут ударить по экономике самих США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мнение экспертов.

«Если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в материале.

Некоторые аналитики даже предполагают, что американский лидер может значительно смягчить вторичные санкции против импортеров нефти из РФ: например, вместо ввозной пошлины в 100% может быть установлен тариф в 10–30%.

6 августа, за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, в Москву прибыл спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что визит Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения.

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