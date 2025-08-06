В США назвали санкции Трампа против РФ кувалдой для американской экономики

Новые санкции, которыми президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает России, могут ударить по экономике самих США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мнение экспертов.

«Если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в материале.

Некоторые аналитики даже предполагают, что американский лидер может значительно смягчить вторичные санкции против импортеров нефти из РФ: например, вместо ввозной пошлины в 100% может быть установлен тариф в 10–30%.

6 августа, за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, в Москву прибыл спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что визит Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения.