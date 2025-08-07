На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о возможном сближении Индии с РФ и КНР на фоне санкций США

NYT: Индия может сблизиться с РФ и Китаем на фоне введенных Трампом тарифов
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Введенные Вашингтоном пошлины могут спровоцировать укрепление связей Индии с Россией и Китаем. Об этом пишет New York Times.

По данным издания, под угрозой оказались отношения между США и серьезным стратегическим партнером в Азии. По словам бывшего представителя Глобальной торговой исследовательской инициативы (Global Trade Research Initiative) Аджая Шриваставы, политика США подталкивает Индию к пересмотру стратегии.

Отмечается, что в настоящий момент Россия является источником 45% импортируемой в Индию нефти.

«Если Индия прекратит покупать российскую нефть, согласившись на более высокие цены для потребителей и внутреннего производства, это нанесет политический ущерб для правительства Моди (премьер-министр Индии. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что если Индия решит оставить угрозу Трампа без ответа и продолжит закупать нефть в РФ, удар по экономике Индии будет гораздо более серьезным.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует Россию в конфликте с Украиной. Таким образом общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России.

Ранее Моди обратился к Трампу после введения пошлин против Индии.

