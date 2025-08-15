На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили, почему Трамп так эмоционален перед встречей с Путиным на Аляске

Политолог Дробницкий: для Трампа встреча с Путиным — это выход из тупика
Kevin Lamarque/Reuters

Воодушевленность президента США Дональда Трампа предстоящей встречей с российским коллегой Владимиром Путиным обусловлена тем, что в этих переговорах американский лидер видит выход из политического тупика, в котором он оказался. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Для Трампа встреча с Путиным — это выход из политического тупика, в который он попал во многом благодаря своим же собственным действиям. Для него это возможность отложить свой так называемый ультиматум. Однако вопрос о введении вторичных тарифов все равно встанет, когда в сентябре с каникул вернется конгресс», — сказал политолог.

Организовав встречу с российским президентом, Трамп по крайней мере может говорить ястребам в конгрессе, что процесс урегулирования идет по плану, считает Дробницкий.

«Не думаю, что какие-либо договоренности Трампа и Путина, если они их достигнут, смогут отменить «драку» в конгрессе по поводу введения антироссийских тарифов. Сам американский президент это прекрасно понимает, но пытается хоть как-то смягчить свое положение, а потому играет на публику и говорит о судьбоносности встречи на Аляске», — заключил Дробницкий.

Перед вылетом на Аляску для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social эмоциональный пост, в котором написал, что «ставки [на предстоящей встрече. — «Газета.Ru»] высоки».

Ранее Зеленский согласился с Трампом в том, что ставки высоки.

Встреча Путина и Трампа
